Бойся главного греха, не поминай усопших: пришла Страстная среда 8 апреля

8 апреля 2026 года православные вспоминают Великую среду Страстной седмицы. Этот день посвящён сразу двум евангельским событиям: покаянию грешницы, омывшей слезами ноги Спасителя, и предательству Иуды, решившего выдать Христа за тридцать сребреников.
Великая среда — время глубокого внутреннего выбора между верностью и изменой, покаянием и ожесточением сердца. Верующие стремятся прийти в храм, чтобы в молитве и покаянии подготовиться к приближающимся Страстям Христовым.
Начиная с этого дня в богослужениях на определенный период времени перестают поминать усопших, объяснял aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Со среды Великой Страстной Седмицы и в течение всей Светлой Седмицы в богослужениях не поминают усопших. Все только о Христе. И только после Пасхи, через девять дней, во вторник начинается церковное поминовение усопших, поэтому в народе он стал называться Радоницей. То есть для усопших радость, что наконец-то о них молятся. И в этот день принято ходить на службу в церковь и потом навещать могилы близких и родственников», — рассказал aif.ru о значении праздника настоятель.
Особый день на Страстной седмице.
Великая среда занимает особое место в Страстной седмице, напоминая о том, как близко к человеку могут быть и спасение, и падение. В этот день Церковь противопоставляет два образа: грешницы, принесшей ко Христу слёзы покаяния, и Иуды, который, будучи учеником, предал своего учителя.
Грешница, войдя в дом, где находился Спаситель, со слезами омыла его ноги, отёрла их волосами и помазала драгоценным миром. Её поступок стал выражением глубочайшего раскаяния и любви. Христос принял это покаяние и простил её грехи.
Иуда же, напротив, ожесточил своё сердце и пошёл к первосвященникам, чтобы договориться о предательстве. В этом трагическом выборе Церковь видит предупреждение каждому человеку: даже находясь рядом с истиной, можно отвернуться от неё.
Что произошло в Великую среду.
События этого дня происходили в Вифании, в доме Симона прокажённого. Именно туда пришла женщина с алавастровым сосудом мира и помазала голову и ноги Христа. Некоторые ученики возмутились, считая это расточительством, но Господь оправдал её, сказав, что она приготовила его к погребению.
В то же время Иуда Искариот, один из двенадцати апостолов, отправился к первосвященникам. За тридцать сребреников он согласился предать Учителя и стал искать удобный случай для этого. Этот момент стал началом открытого пути к крестным страданиям Христа.
С древних времён Страстная среда почитается как день покаяния и трезвения. В этот день в храмах совершаются особые богослужения, а верующие размышляют о своей верности Богу и о том, насколько их жизнь соответствует христианским заповедям.
Как и о чем молиться в Великую среду 8 апреля 2026 года.
В этот день особенно важно молиться о даровании истинного покаяния и очищения души. Верующие просят Господа избавить их от жестокосердия, предательства, лицемерия и духовной слепоты. Молитва Великой среды обращена к тому, чтобы сердце стало мягким, способным к любви и состраданию.
Также просят укрепления в вере, помощи в борьбе со страстями и искушениями. Многие молятся о том, чтобы не повторить путь Иуды, но последовать примеру кающейся грешницы — с искренним сокрушением и надеждой на милость Божию.
Великая среда — это время, когда человек может особенно ясно увидеть свои грехи и принести их ко Христу, не оправдывая себя, но надеясь на прощение.
Что надо обязательно сделать в Великую среду.
Страстная среда — это день, когда христианин должен особенно внимательно отнестись к своей душе. Самое главное — найти время для искреннего покаяния. Если есть возможность, следует прийти в храм на богослужение, исповедоваться и подготовиться к Причастию в последующие дни Страстной седмицы.
Важно постараться примириться с теми, с кем есть обиды или недоразумения. Даже внутреннее решение простить и отпустить зло уже становится важным шагом на пути к духовному очищению. В этот день полезно читать Евангелие, размышляя о событиях последних дней земной жизни Христа.
Также необходимо проявить милосердие: помочь нуждающимся, поддержать близких, сказать доброе слово тем, кто в этом нуждается. Великая среда учит не только избегать греха, но и делать добро, даже если оно кажется малым.
Главное, что нужно сделать в этот день, — не остаться равнодушным к своей душе, не отложить покаяние на потом, а сделать шаг навстречу Богу уже сейчас.
Обычаи и традиции Великой среды.
С Великой средой связано немного внешних обычаев, поскольку этот день прежде всего посвящён внутренней работе над собой. Верующие стараются сохранять тишину, избегать лишних разговоров и проводить время в молитве и чтении Евангелия.
В этот день продолжается строгий пост. Многие стараются исповедоваться, чтобы с чистым сердцем встретить Великий четверг и Страстную пятницу. В некоторых традициях в Великую среду последний раз в году совершается Таинство Соборования.
Главной традицией остаётся внимание к своей душе: размышление о предательстве и покаянии, о верности Христу в малых и больших делах.
Что нельзя делать 8 апреля 2026 года в Великую среду.
В Великую среду Церковь призывает к особой духовной трезвости и вниманию к своему сердцу. Нельзя предаваться праздности, пустым разговорам и развлечениям, забывая о серьёзности этого дня.
Осуждение, зависть, раздражение и лицемерие особенно недопустимы, ведь именно такие состояния привели Иуду к предательству.
Запрещено ссориться, обманывать и поступать нечестно, даже в мелочах. Любая ложь в день, когда вспоминается предательство Христа, становится особенно тяжким грехом.
Не следует оправдывать свои слабости и перекладывать вину на других. Страстная среда — время честного взгляда на себя, а не на окружающих.
Категорически не допускается жестокость и равнодушие к чужой боли. В день, когда грешница со слезами принесла покаяние, холодность сердца и неспособность к состраданию называют двумя большими грехами, от которых особенно важно отказаться в этот святой день.