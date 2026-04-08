Бойся главного греха, не поминай усопших: пришла Страстная среда 8 апреля

«Со среды Великой Страстной Седмицы и в течение всей Светлой Седмицы в богослужениях не поминают усопших. Все только о Христе. И только после Пасхи, через девять дней, во вторник начинается церковное поминовение усопших, поэтому в народе он стал называться Радоницей. То есть для усопших радость, что наконец-то о них молятся. И в этот день принято ходить на службу в церковь и потом навещать могилы близких и родственников», — рассказал aif.ru о значении праздника настоятель.