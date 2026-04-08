Паводок может хлынуть теперь на другие районы Приангарья — огласили, кому готовиться

IrkutskMedia, 8 апреля. В настоящее время пик паводка прошел по южной части Иркутской области, теперь подтопления возможны в других районах. Как рассказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, теперь все внимание властей и ведомств переключено на западную, верхнеленскую и северную части Приангарья.
«Прогнозируются подтопления тех территорий, которые страдают от паводков ежегодно, это Катангский район. Даны соответствующие поручения по подготовке сил и средств, по оповещению и эвакуации населения», — рассказал Роман Колесов.
Добавим, что накануне на заседании КЧС рассмотрели подготовку к прохождению паводков не только в Катангском районе, но и в Киренском и Казачинско-Ленском районах. С учетом многолетних наблюдений в зону возможного подтопления в весенний период могут попасть 95 населенных пунктов с численностью более 18 тысяч человек.
Также напомним, что ранее власти сообщали о возможном подтоплении территорий в Тайшетском, Нижнеудинском, Заларинском, Зиминском, Чунском, Качугском, Жигаловском и Усть-Кутском районах.