В Иране назвали согласие Трампа на перемирие отступлением

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал «последовательное отступление», согласившись на перемирие в иранском конфликте. Об этом сказано в сюжете иранского государственного телевидения, который вышел в эфир после того, как Трамп объявил о двустороннем прекращении огня на Ближнем Востоке.
Напомним, инициатива о двухнедельном перемирии исходила от Пакистана, который предложил сторонам иранского конфликта сделать ряд шагов в направлении мирного урегулирования.
Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана в ночь на среду 8 апреля. Также американский лидер заявил, что достигнута договоренность о прекращении огня в течение двух недель.
По словам Трампа, все цели военной операции США против Ирана были успешно достигнуты.
Кроме того, Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе и разблокировать эту важную водную артерию, сказал американский президент.