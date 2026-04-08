CNN: Израиль присоединится к прекращению огня с Ираном

Как уточняется, израильская сторона приняла решение временно прекратить бомбардировки Ирана — на время, пока будут идти переговоры.
Дональд Трамп объявил в среду, что США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном. По заверениям президента США, Вашингтон откладывает любые возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана.
«Я соглашаюсь приостановить бомбардировку и атаку Ирана на период две недели», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома добавил, что Иран согласился на разблокировку Ормузского пролива. До этого портал Axios прогнозировал, что американский президент может отложить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана.