Гигантский камень удалили из почки 52‑летней пациентки во Владивостоке

Врачи Владивостокской клинической больницы № 2 (Тысячекоечной) удалили у 52‑летней пациентки крупный камень из левой почки малоинвазивным методом через небольшой прокол в поясничной области. По информации Telegram‑канала «Минздрав Приморья», образование почти с куриное яйцо заполняло большую часть почечной полости и угрожало утратой функции органа. Это создавало риск развития хронической почечной недостаточности с последующим переходом на диализ или пересадку.
В сообщении ведомства уточняется, что женщина более 20 лет знала о наличии камня. При этом она не обращалась к врачам и не проходила лечение, пока на фоне резкого ухудшения состояния не поступила в Тысячекоечную с выраженным болевым синдромом. При обследовании специалисты выявили гигантский конкремент, занявший практически всю почку.
Врач‑уролог Александр Певчев охарактеризовал ситуацию как случай максимальной степени сложности. Он отметил, что при дальнейшем промедлении почка могла бы перестать выполнять свои функции, что повлекло бы необходимость заместительной почечной терапии.
Несмотря на размер камня и выраженную запущенность процесса, урологи приняли решение выполнить перкутанную операцию. Через небольшой прокол они разрушили образование и по частям извлекли его без открытого разреза. По данным Минздрава Приморья, вмешательство продолжалось около 3,5 часа и завершилось успешно. Послеоперационный период прошёл без осложнений.
Через пять суток после операции пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Ей рекомендовали находиться под наблюдением уролога. Также врачи назначили контрольное ультразвуковое исследование почек через три и шесть месяцев для оценки функции органа и исключения рецидива камнеобразования.