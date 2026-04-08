Гитару лидера Oasis Ноэла Галлахера выставят на аукцион в США за $60−80 тыс

Гитара лидера британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера будет выставлена на аукцион Sotheby’s в США. Об этом пишет The Guardian.

Источник: Life.ru

Инструмент Epiphone EJ-200 использовался музыкантом при написании песен для второго студийного альбома коллектива (What’s the Story) Morning Glory? Как отметил специалист Sotheby’s по поп-культуре Крейг Инчиарди, эта пластинка была записана всего за 15 дней.

Помимо гитары, на апрельские торги также выставят рукописный текст хита Don’t Look Back in Anger и 12-струнную гитару Rickenbacker, которой Галлахер пользовался около десяти лет.

Инструмент выставляется на аукцион впервые. Его оценочная стоимость составляет от 60 до 80 тысяч долларов. Онлайн-торги стартуют 9 апреля.

Ранее Life.ru рассказывал, что на испанском аукционе IAA Europe S.L. появились лоты, которые, по версии специалистов, были вывезены из России незаконно. Среди выставляемых предметов — императорские указы, автографы литераторов и документы советских полководцев. Историки уверены, что речь идёт о похищенных архивных материалах.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше