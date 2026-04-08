Гитару лидера Oasis Ноэла Галлахера выставят на аукцион в США за $60−80 тыс

Инструмент Epiphone EJ-200 использовался музыкантом при написании песен для второго студийного альбома коллектива (What’s the Story) Morning Glory? Как отметил специалист Sotheby’s по поп-культуре Крейг Инчиарди, эта пластинка была записана всего за 15 дней.
Помимо гитары, на апрельские торги также выставят рукописный текст хита Don’t Look Back in Anger и 12-струнную гитару Rickenbacker, которой Галлахер пользовался около десяти лет.
Инструмент выставляется на аукцион впервые. Его оценочная стоимость составляет от 60 до 80 тысяч долларов. Онлайн-торги стартуют 9 апреля.
