Гитару лидера Oasis Ноэла Галлахера выставят на аукцион в США за $60−80 тыс

Ранее Life.ru рассказывал, что на испанском аукционе IAA Europe S.L. появились лоты, которые, по версии специалистов, были вывезены из России незаконно. Среди выставляемых предметов — императорские указы, автографы литераторов и документы советских полководцев. Историки уверены, что речь идёт о похищенных архивных материалах.