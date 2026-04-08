Россиянам рассказали о переносе выходного в начале мая

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россияне при пятидневной рабочей неделе в начале мая смогут отдохнуть три дня подряд, поскольку День Победы в 2026 году выпадает на субботу и праздничный выходной переносится на понедельник 11 мая, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
«В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому переносится на 11 мая (ближайший рабочий день), это при пятидневной рабочей неделе», — сказала Рогалева.
До этого россияне отдыхали три дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта.