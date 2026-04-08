Россиянам рассказали о переносе выходного в начале мая

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россияне при пятидневной рабочей неделе в начале мая смогут отдохнуть три дня подряд, поскольку День Победы в 2026 году выпадает на субботу и праздничный выходной переносится на понедельник 11 мая, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.