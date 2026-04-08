Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о переносе выходного в начале мая

РИА Новости: 11 мая будет выходным днем, так как День Победы выпадает на субботу.

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россияне при пятидневной рабочей неделе в начале мая смогут отдохнуть три дня подряд, поскольку День Победы в 2026 году выпадает на субботу и праздничный выходной переносится на понедельник 11 мая, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

«В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому переносится на 11 мая (ближайший рабочий день), это при пятидневной рабочей неделе», — сказала Рогалева.

До этого россияне отдыхали три дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта.​