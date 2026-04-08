Иркутская область вошла в топ-10 по числу турпоездок по России

Приангарье и Тюменская область впервые вошли в топ-10 регионов России по числу турпоездок
8 апреля 2023 года, IrkutskMedia.
За январь — февраль текущего года число турпоездок по стране достигло 12 миллионов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В тройку лидеров вошли Краснодарский край, Московская область и Санкт-Петербург.
Среди наиболее популярных направлений летнего туризма оказались Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Кемерово, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Этот список был назван в ходе совещания в Минтрансе, посвящённого текущей ситуации в сфере авиаперевозок и готовности к летнему сезону.
Также в рейтинг впервые вошли Приангарье и Тюменская область.