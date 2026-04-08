Суд назвал первоначальную цель боевиков из «Крокуса»

Изначально в качестве цели теракта исполнителями и их зарубежными кураторами рассматривалась одна из башен делового комплекса «Москва-Сити». Однако боевики сочли это здание неподходящим для теракта и выбрали концертный зал в Красногорске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.
«…Сайфулло [псевдоним куратора, который объявлен в розыск] указал в качестве цели концертный зал “Крокуса” в Красногорске», — рассказал источник.
Как сообщалось ранее, организаторы теракта намеревались совершить еще одно нападение в Москве. В дальнейшем от этого плана отказались, приняв решение атаковать только концертный зал «Крокус» усиленной группой боевиков.
KP.RU накануне писал, что один из соучастников исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Юсуфзод Якубджони Давлатхон* покончил с собой в СИЗО Москвы.
* — Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.