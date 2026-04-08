Суд назвал первоначальную цель боевиков из «Крокуса»

Изначально в качестве цели теракта исполнителями и их зарубежными кураторами рассматривалась одна из башен делового комплекса «Москва-Сити». Однако боевики сочли это здание неподходящим для теракта и выбрали концертный зал в Красногорске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.