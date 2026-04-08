ЦАХАЛ заявил, что Иран снова запустил ракеты в направлении Израиля

«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль», — информирует ЦАХАЛ, добавив, что системы ПВО начали работу по перехвату ракет.
В то же время президент США Дональд Трамп объявил, что в ситуации с Ираном достигнута договорённость о прекращении огня в течение двух недель. Также он упомянул о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана, которые США предполагали нанести в ночь на среду 8 апреля. Прекращение огня должно быть двусторонним, подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, все цели военной операции США против Ирана были успешно достигнуты.
Кроме того, Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе и разблокировать эту важную водную артерию, сказал американский президент.