ЦАХАЛ заявил, что Иран снова запустил ракеты в направлении Израиля

Израиль сообщает о пуске ракет из Ирана на фоне информации о прекращении огня.

Источник: Комсомольская правда

Израиль заявил о запуске ракет из Ирана в сторону территории еврейского государства. Об этом сказано в релизе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль», — информирует ЦАХАЛ, добавив, что системы ПВО начали работу по перехвату ракет.

В то же время президент США Дональд Трамп объявил, что в ситуации с Ираном достигнута договорённость о прекращении огня в течение двух недель. Также он упомянул о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана, которые США предполагали нанести в ночь на среду 8 апреля. Прекращение огня должно быть двусторонним, подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, все цели военной операции США против Ирана были успешно достигнуты.

Кроме того, Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе и разблокировать эту важную водную артерию, сказал американский президент.

