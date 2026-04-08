В СФ рассказали, кто имеет право на компенсацию половины расходов на ЖКУ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Семьи участников СВО имеют право на компенсацию половины трат на услуги ЖКХ, для получения льготы необходимо обратиться в орган соцзащиты, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
«С 2025 года участники СВО и их семьи имеют право на компенсацию 50% расходов на оплату ЖКУ. Данная мера распространяется на взносы на капитальный ремонт, содержание жилого помещения и наем, плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод», — сказал Гибатдинов.
Сенатор добавил, что при оформлении льготы в органе соцзащиты потребуется собрать пакет документов, среди которых контракт о прохождении военной службы, документ, подтверждающий участие военнослужащего в СВО, и другие.
«Льгота действует бессрочно и предоставляется как во время участия в гражданина в СВО, так и после возвращения его домой. Обратиться может как сам боец, так и член его семьи с доверенностью в простой письменной форме, которые проживают совместно с ним (например, супруг, дети, родители, иждивенцы)», — объяснил политик.