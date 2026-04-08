Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители российских выпускников 8 апреля сдадут пробный ЕГЭ по русскому языку

Родители школьников могут сдать пробный ЕГЭ во всех регионах России в среду, 8 апреля, чтобы на собственном опыте познакомиться с правилами и объяснить все нюансы детям. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Родители школьников могут сдать пробный ЕГЭ во всех регионах России в среду, 8 апреля, чтобы на собственном опыте познакомиться с правилами и объяснить все нюансы детям. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

— Рособрнадзор задумал и реализует данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в экзамене, избавиться от лишней тревоги перед экзаменами, познакомиться с правилами и процедурой ЕГЭ на собственном опыте и объяснить все нюансы своим детям, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В 2026 году родителям предложат написать пробный ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. В акции также примет участие глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Мероприятие проводится в 10-й раз по инициативе ведомства.

Министерство просвещения России в пятницу, 3 апреля, опубликовало перечень школ, расположенных в приграничных районах страны, где ученики могут не сдавать ОГЭ и ЕГЭ. В него вошли 405 школ в Курской области, 212 школ в Белгородской области, 41 в Брянской области и 69 учебных заведений в Севастополе.