Врач: симптомы болезни Лайма маскируются под простуду

Поднявшаяся температура, ломота в суставах и головная боль — такие симптомы часто воспринимаются как проявления простуды или гриппа. Однако, по словам врача-терапевта Ольги Титаренко, это может быть признаком гораздо более серьезного заболевания — клещевого боррелиоза, известного также как болезнь Лайма. Эксперт рассказала об этом в интервью «Газете.Ru».
На ранних стадиях боррелиоз может маскироваться под обычное сезонное недомогание, что приводит к потере времени для диагностики. «На ранней стадии человек ощущает слабость, озноб, ломоту в суставах и мышцах, а также головную боль, как при гриппе или любой другой ОРВИ,» — объясняет Титаренко. Она добавила, что пик активности клещей совпадает с весной и осенью, когда люди чаще всего ожидают простудные заболевания.
Если не распознать болезнь вовремя, она может перейти в хроническую форму и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Врач подчеркнула, что боррелиоз имеет свои специфические признаки, отличающие его от вирусных инфекций. Например, отсутствие «катаральных» явлений, мигрирующая боль в суставах и характерная красная эритема.
«Важно помнить: эритема появляется только в 60−80% случаев,» — предупреждает терапевт. Симптомы могут проявляться через 7−14 дней после укуса клеща, а иногда даже позже.
В случае обнаружения клеща на теле, Титаренко советует немедленно его удалить. «Важно извлечь его скорее, а не ехать в травмпункт за 10 километров от дома,» — подчеркивает она. Врач также дала рекомендации по правильному удалению клеща с использованием специальных инструментов.
Неправильные действия могут привести к тому, что инфекция попадет в кровь, поэтому важно действовать быстро и аккуратно.
