Стал известен средний размер пенсии работающих россиян

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Средний размер пенсии работающих россиян в феврале 2026 года составил более 23,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,4 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.