Стал известен средний размер пенсии работающих россиян

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Средний размер пенсии работающих россиян в феврале 2026 года составил более 23,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,4 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 февраля 2026 года пенсия работающих граждан составила в среднем 23 399 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали в среднем около 20 928 рублей.
Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в феврале был зафиксирован в Республике Дагестан — 16 841 рубль, а самый высокий — на Чукотке: 38 035 рублей.