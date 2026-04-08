Сотни партий рыбы и морепродуктов подготовили на экспорт в Приморье

С 30 марта по 5 апреля на территории Приморья и Сахалинской области оформили 548 партий рыбы и морепродуктов. Общий вес подготовленного груза составил 25,9 тысячи тонны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
На вывозимые водные биологические ресурсы выдали 679 сертификатов здоровья, 85 из них — на Сахалине. Больше всего документов сделали для поставок в Китай и Республику Корея. Еще два разрешения подготовили для Евросоюза, а 15 — для ЕС через Республику Корея. Помимо этого, специалисты оформили 226 сертификатов при импортных перевозках.
«За отчетный период оформлено 223 ветеринарных сертификата на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине — 23 сертификата», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
У подконтрольной продукции отобрали 297 проб. Из них 32 взяли в рамках мониторинга, 7 — по усиленному контролю, а 30 — по госзаданию. Еще 230 лабораторных исследований провели по обращению владельцев груза.