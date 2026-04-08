На ТЭЦ в Хабаровске, где погибли три человека, Ростехнадзор выявил 42 нарушения

Напомним, днём, 29 января 2026 года в одном из корпусов ТЭЦ-3 загорелась деревянная обрешетка кровли на площади 15 кв. м, также тлела обшивка на площади на 100 кв. м, что вызвало сильное задымление. Двое рабочих подрядной организации погибли, еще двое были доставлены в больницу, один из них после отказался от госпитализации. Впоследствии в больнице скончался ещё один пострадавший при пожаре. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщало ИА AmurMedia, инцидент не повлиял на электро— и теплоснабжение потребителей.