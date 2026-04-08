На ТЭЦ в Хабаровске, где погибли три человека, Ростехнадзор выявил 42 нарушения

Дальневосточное управление Ростехнадзора совместно с представителями Управления государственного строительного надзора ведомства на основании сведений о причинении вреда жизни граждан вследствие аварии 29 января 2026 года, в результате которой погибли три человека, провело внеплановую проверку опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса» СП «Хабаровская ТЭЦ-3» — филиала АО «Дальневосточная генерирующая компания», сообщает пресс-служба Управления.
«Выявлено 42 нарушения», — говорится в сообщении.
Среди основных нарушений: не устранены дефекты, выявленные при проведении экспертизы промышленной безопасности; неправильный выбор пробного давления при проведении гидравлических испытаний; повреждения или отсутствие тепловой изоляции на технологическом оборудовании.
В отношении Дальневосточной генерирующей компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).
Напомним, днём, 29 января 2026 года в одном из корпусов ТЭЦ-3 загорелась деревянная обрешетка кровли на площади 15 кв. м, также тлела обшивка на площади на 100 кв. м, что вызвало сильное задымление. Двое рабочих подрядной организации погибли, еще двое были доставлены в больницу, один из них после отказался от госпитализации. Впоследствии в больнице скончался ещё один пострадавший при пожаре. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщало ИА AmurMedia, инцидент не повлиял на электро— и теплоснабжение потребителей.