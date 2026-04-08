Сыночка-присыночка: Мать Toxis сама воюет с хейтерами и пиарит отпрыска в чатах

Авторы утверждают, что она оставляет комментарии в канале сына, поддерживает его публикации и просит делать стикеры с его образом. Но этим дело якобы не ограничивается.
Судя по скриншотам, женщина также вступала в споры с критиками рэпера и эмоционально реагировала на нападки в его адрес. В одном из случаев она назвала обвинения в грубом поведении Toxis «враньем» и «монтажом».
Кроме того, в расследовании говорится, что мать артиста резко высказывалась о певице Daryana и пришла в чат к бывшей девушке сына — стримерше Генсухе, чтобы защитить его после расставания.
Такой семейный уровень включённости в публичную жизнь исполнителя стал для многих неожиданностью. Обычно образ рэпера строится вокруг независимости и собственной силы, но здесь всё выглядит куда более домашне и контролируемо.
Именно поэтому эта линия может стать отдельной вирусной историей. Потому что за фасадом новой хип-хоп-звезды внезапно проступает не только богатая семья, но и очень активная мама, которая лично отбивает сына от хейта.
Напомним, рэпер Toxis, известный треком «Возьми телефон, детка», считается восходящей звездой хип-хопа и мультимиллионером. Однако его роскошный образ жизни обеспечивают родители. Имя отца исполнителя фигурировало в криминальных сводках Петербурга, а сегодня он зарабатывает на добыче алмазов в Африке.
