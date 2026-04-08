Названы дата и место первого раунда переговоров США и Ирана

«Первый раунд переговоров по соглашению об урегулировании между США и Ираном запланирован на пятницу в Исламабаде», — сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид.
В среду, 8 апреля, США согласились отложить на 2 недели возможные удары по инфраструктуре Ирана. Тогда страны договорились о двухнедельном перемирии.
По данным телеканала CNN, Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном.
При этом хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил, что все цели военной операции США против Ирана якобы были успешно достигнуты. Как подчеркнул Трамп, Иран готов разблокировать Ормузский пролив.