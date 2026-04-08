Чукотка стала единственным регионом РФ с пенсией выше 40 тысяч рублей

Только в одном регионе России средний размер пенсии в феврале 2026 года превысил 40 тысяч рублей. Речь идет о Чукотском автономном округе, следует из статистики Социального фонда.
Средняя пенсия жителей Чукотки составила 41 943 рубля. При этом работающие пенсионеры региона получают 38 тысяч рублей, а неработающие — почти 44 тысячи рублей. Для сравнения, средний размер пенсии по стране в феврале составил 25 261 рубль, передает ТАСС.
Ранее сенатор и бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова рассказала, что россияне могут докупить пенсионные баллы и стаж для назначения пенсии — в текущем году минимальный взнос в размере 71 525 рублей обеспечит 1,09 пенсионного балла и один год стажа.
Социальный фонд 1 апреля провел перерасчет пенсии для более четырех миллионов человек. Индексация составила 6,8 процента и была установлена по уровню роста прожиточного минимума за 2025 год.
До этого заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина отметила, что служба в армии, декретный отпуск, уход за пожилым родственником засчитываются в пенсионный стаж и дают баллы, даже если гражданин официально не работал.