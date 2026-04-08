CNN: Израиль присоединится к США в вопросе прекращения огня с Ираном

Израильская сторона согласилась присоединиться к Соединённым Штатам в вопросе двухнедельного прекращения огня с Ираном, сообщает телеканал CNN.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, решение принято после разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Трамп отметил, что США получили от Ирана предложение из десяти пунктов. В частности, иранская сторона гарантирует безопасность судоходства в Ормузском проливе.
По словам Трампа, Соединённые Штаты достигли всех целей военной операции против Ирана.
Ранее Трамп заявил, что США и иранская сторона за две недели подготовят окончательный вариант договорённости.