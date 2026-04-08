В Хабаровском крае один человек погиб в столкновении с препятствием

Источник: Комсомольская правда

Пока госавтоинспекторы ловили пьяных водителей, на дорогах региона произошла трагедия. Публикуем сводку происшествий за 7 апреля.

Минувшие сутки на дорогах Хабаровского края, к сожалению, не обошлись без жертв. По данным региональной Госавтоинспекции, во вторник, 7 апреля, было зарегистрировано одно серьезное ДТП, которое закончилось трагедией. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Смертельная авария произошла из-за наезда на препятствие — водитель не справился с управлением, и этот маневр стал для него последним. Личность погибшего и точные причины случившегося сейчас устанавливают эксперты.

Всего же за сутки инспекторы выявили более 400 нарушений правил дорожного движения. Цифры пугают:

— 14 водителей сели за руль подшофе. Шестерых «синих» автомобилистов поймали прямо в Хабаровске. Некоторым из них теперь грозит не просто штраф, а уголовная ответственность.

— 20 водителей проигнорировали пешеходов на «зебрах», причем почти половина таких случаев (9) зафиксирована в краевой столице.

— Сами пешеходы тоже не ангелы: 17 человек переходили дорогу там, где им вздумалось, рискуя попасть под колеса.

Госавтоинспекция призывает всех участников движения: будьте предельно внимательны! Одна ошибка может стоить жизни.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru