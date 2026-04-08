В Хабаровск 8 апреля придет весеннее тепло с характером

Рассказываем о погоде в регионе Апрель продолжает испытывать хабаровчан на прочность. В среду, 8 апреля, регион окажется во власти противоречивой погоды: с одной стороны — долгожданное тепло, с другой — колючий и сильный ветер. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске день обещает быть солнечным и без осадков. Ночью еще подморозит до −3…-5°С, зато днем столбик термометра поднимется до приятных +11…+13°С. Казалось бы, пора снимать тяжелые куртки, но не спешите: юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−12 м/с, а его порывы могут достигать 15−20 м/с.
Прогулка может превратиться в борьбу со стихией! На юге края картина похожая: осадков не ждут, но на дорогах местами еще сохраняется гололедица — водителям стоит быть осторожнее. Днем здесь тоже тепло — до +13°С, и такой же сильный ветер с порывами до 20 м/с.
В центральных районах (Комсомольск, Амурск, Солнечный) весна наступает медленнее. Местами возможен мокрый снег. Температура ночью может опуститься до −11°С, а днем воздух прогреется до +6…+13°С. Ветер также не даст расслабиться — порывы до 20 м/с. На севере все еще хозяйничает зима. В Тугуро-Чумиканском районе припорошит снегом, а ночные температуры местами упадут до −14°С. Днем на побережье и в северных поселках ожидается от −4°С до +8°С.
Синоптики Дальневосточного УГМС успокаивают: опасных метеоявлений не ожидается, но советуют плотнее закрывать окна и не парковать авто под шаткими конструкциями.
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru