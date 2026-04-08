В районах Чукотки на базе МФЦ появятся «сельские кабинеты»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. «Сельские кабинеты» на базе МФЦ появятся в удаленных муниципалитетах Чукотки для проведения базовых банковских операций, что позволит жителям районов не летать в райцентры. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель губернатора округа Павел Каргаполов по итогам встречи с руководителем Дальневосточного главного управления Банка России Ириной Карлаш.