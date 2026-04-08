МИД Ирана сообщил, когда будет разблокирован Ормузский пролив

Арагчи: Иран разблокирует пролив на две недели после заключения перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Иран намерен разблокировать проход через Ормузский пролив после заключения перемирия, договоренность о котором достигнута с США. Об этом информировал глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель в координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

По словам Арагчи, Исламская республика прекратит оборонительные атаки, «если нападения на Иран прекратятся».

Накануне президент США Дональд Трамп информировал, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Как указал американский глава, решение в отношении пролива является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с иранской стороной.

Тем временем названы дата и место первого раунда переговоров США и Ирана. Он пройдет 10 апреля в Исламабаде.

