Экс-министра тарифной политики Красноярского края Ананьева арестовали (видео)

Обвиняемому в получении взятки в 5 млн рублей бывшему министру тарифной политики Красноярского края Александру Ананьеву суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, в августе 2022 года Ананьев, будучи министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, вступил в преступный сговор с руководителем ООО «Сила Сибири». За денежное вознаграждение чиновник обещал способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций и решению других вопросов в ее интересах.
«Сумма взятки была определена в размере 10 млн рублей. В ноябре 2022 года Ананьев получил от представителя компании первую часть — 5 млн рублей. Передача денег происходила на парковке у здания торгового комплекса “Авиатор” в Красноярске. Вскоре после этого министерством был издан приказ о включении фирмы в систему котловых тарифов в качестве территориальной сетевой организации. Однако в дальнейшем из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми компаниями механизм возмещения затрат для ООО “Сила Сибири” в полном объеме не заработал. В апреле 2023 года взяткодатель уведомил чиновника о неисполнении условий соглашения и отказался передавать оставшуюся часть вознаграждения — еще 5 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Экс-министру предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сам он вину не признаёт. Тем не менее, 7 апреля суд заключил его под стражу сроком на два месяца. До 5 июня 2026 года Ананьев будет находиться в СИЗО.
«При избрании данной меры пресечения суд счёл обоснованными доводы следствия о том, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от органов предварительного следствия и суда или воспрепятствовать производству по уголовному делу, — рассказали в СК. — В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, по месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела, допрашиваются свидетели».
