Движение машин закроют между селами Анненка и Александровка в Приморье

На пересечении железнодорожного переезда с дорогой между селами Анненка и Александровка вводят временное ограничение движения автотранспорта. Дорогу перекроют вечером 20 апреля в 20:00. Запрет продлится до 10:00 21 апреля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Специалисты проведут капитальные работы на железнодорожном пути. Из-за этого автомобилистам придется использовать альтернативный маршрут. Водители смогут проехать через село Чкаловское.
«Временное ограничение движения автотранспорта вводится в связи с капитальными работами железнодорожного пути», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Альтернативный путь через село Чкаловское будет действовать на протяжении всего времени ограничения. Проезд на переезде закрыт с 20:00 20 апреля до 10:00 21 апреля.