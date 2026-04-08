Прилет четырех рейсов задерживается в аэропорту Толмачево утром 8 апреля

Четыре рейса прилетят с опозданием в Новосибирск утром 8 апреля. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло аэропорта Толмачево.
Так, рейс из Самары должен был прилететь в 05:30, но сейчас его посадка ожидается в 07:40. Борт из Саратова приземлится не в 05:50, как указано в расписании, а в 07:40. Ожидаемое время прилета самолета из московского аэропорта Шереметьево перенесли с 07:35 на 07:45, а из Нижневартовска — с 09:25 на 11:05.
Кроме того, в статусе «задерживается» находится рейс Новосибирск — Нижневартовск. Однако время по расписанию и расчетное у него совпадают — 07:55.