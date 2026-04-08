Эксперт Гриненко рассказала, когда лучше просить начальство о повышении зарплаты

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ноябрь-декабрь — наилучший период для того, чтобы просить о повышении зарплаты у руководства, также можно начать этот разговор в январе-феврале и в марте-апреле. Об этом сообщила ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.
«В первую очередь это конец года — ноябрь-декабрь. В это время в большинстве организаций формируются бюджеты на следующий год, и руководители закладывают фонд оплаты труда. Если вы вовремя заявите о своих результатах и ожиданиях, есть шанс попасть в этот процесс и получить повышение с начала года», — сказала Гриненко.
При этом эксперт подчеркнула, что разговор не стоит откладывать на последние недели декабря, так как в этот период все решения уже приняты.
Разговор о повышении также можно начать в январе-феврале. В эти месяцы бюджеты уже утверждены, но часто остается пространство для корректировок, особенно если компания успешно завершила предыдущий год. В это время работодатель готов обсуждать пересмотр условий с ключевыми сотрудниками, добавила Гриненко.
«Весна — март-апрель — тоже может быть подходящим моментом, особенно в компаниях с выраженной сезонностью, или после подведения итогов первого квартала. Появляется первая ясность по финансовым результатам года, и, если они позитивные, это усиливает вашу позицию», — сказала Гриненко.