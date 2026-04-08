Русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью немецкому порталу NachDenkSeiten.
— К сожалению, сегодня русофобия в ФРГ приобрела беспрецедентные масштабы за все послевоенное время. Даже в период холодной войны и идеологического противостояния между Западом и Востоком ничего подобного не наблюдалось, — заявил дипломат в интервью.
По словам Нечаева, русофобия фактически стала краеугольным камнем внутриполитической повестки ФРГ. Ежедневно появляются сообщения о якобы российских шпионах, гибридных атаках и дезинформационных кампаниях. При этом дипломат отметил, что значительная часть немецкого населения остается невосприимчивой к антироссийской пропаганде, и у России по-прежнему много друзей в Германии.
Ведущий программы «Вести» на канале «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс, который родился в Литве, в четверг, 3 апреля, заявил, что чувствует на себе русофобию, которая, по его словам, переносится на бытовой уровень в стране.