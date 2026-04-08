ОРВИ в Приморье идут на спад — заболеваемость упала на 19%

Грипп почти исчез, а основными «виновниками» ОРВИ стали аденовирусы и риновирусы.

Источник: PrimaMedia.ru

Снижение заболеваемости ОРВИ зафиксировано в Приморье с 30 марта по 5 апреля, сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

«В сравнении с прошлой неделей среди совокупного населения заболеваемость ниже на 19% среди совокупного населения и среди всех возрастных групп», — говорится в сообщении.

Заболеваемость COVID-19 остаётся стабильной и не демонстрирует роста. Случаи гриппа регистрируются в единичных формах и представлены вирусом гриппа А. Среди всех лиц, заболевших ОРВИ и гриппом, 1,8% потребовали госпитализации.

Лабораторный мониторинг циркуляции респираторных вирусов показал, что основную долю негриппозных возбудителей составляют аденовирусы (44%) и риновирусы (33%) от общего числа выявленных вирусов.

В отчётный период массовых закрытий образовательных учреждений не отмечено. Вместе с тем в двух дошкольных организациях края временно приостановлена часть образовательной деятельности из-за локальных вспышек ОРВИ.

Ведомство напоминает жителям региона, что весенняя погода может быть обманчивой, и рекомендует не торопиться с отказом от тёплой одежды.