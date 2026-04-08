Израиль признал, что своим ударом повредил синагогу в Иране

Израильская сторона признала, что в результате удара была повреждена синагога в столице Ирана.
При этом в ЦАХАЛ заявили, что целью атаки был иранский военачальник.
«Поступили сообщения о том, что в результате удара также получила повреждения синагога. ЦАХАЛ сожалеет о том, что синагоге был нанесён сопутствующий ущерб, и подчёркивает, что удар был направлен на высокопоставленную военную цель из вооружённых сил», — цитирует заявление Армии обороны Израиля издание The Times of Israel.
Ранее сообщалось, что в результате совместных ударов Соединённых Штатов и Израиля была повреждена синагога, находящаяся в центральной части столицы Ирана.