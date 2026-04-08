Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль признал, что своим ударом повредил синагогу в Иране

Израильская сторона признала, что в результате удара ЦАХАЛ была повреждена синагога в Иране, в Израиле заявили, что целью атаки был иранский военачальник.

Источник: Аргументы и факты

Израильская сторона признала, что в результате удара была повреждена синагога в столице Ирана.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что целью атаки был иранский военачальник.

«Поступили сообщения о том, что в результате удара также получила повреждения синагога. ЦАХАЛ сожалеет о том, что синагоге был нанесён сопутствующий ущерб, и подчёркивает, что удар был направлен на высокопоставленную военную цель из вооружённых сил», — цитирует заявление Армии обороны Израиля издание The Times of Israel.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что в результате совместных ударов Соединённых Штатов и Израиля была повреждена синагога, находящаяся в центральной части столицы Ирана.