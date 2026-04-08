В Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности на фоне тревожных прогнозов по весеннему разливу рек

Документальное подтверждение этого решения с подписью представителей регионального кабинета министров уже размещено на официальной интернет-площадке для публикации нормативных актов.
Содержание постановления предписывает перевести все дежурные и спасательные подразделения, задействованные в местной структуре РСЧС, на усиленный график работы с первого дня апреля. Возврат к штатному распорядку состоится не раньше, чем появится отдельное указание об отмене действующих ограничений. В тексте документа также говорится о необходимости усилить надзор за состоянием экологии и обеспечить плотное сопровождение тех природных и рукотворных процессов, которые несут в себе скрытую угрозу перерастания в нештатную ситуацию.
Накануне подписания бумаги руководитель регионального главка спасательного ведомства Виктор Орлов поделился с представителями СМИ неутешительными расчётами. С его слов следовало, что негативная динамика по паводку станет заметной в течение семи ближайших суток. За предыдущую неделю диспетчерские службы приняли почти две сотни обращений от граждан, рассчитывающих на помощь в осушении придомовых наделов. Спасатели насчитали четырнадцать участков, где вода уже вышла на проезжую часть или подтопила низины, причём высота слоя местами доходит до тридцати сантиметров. В Тогучинском районе из-за переливов временно пропала возможность проезда к четырём частным строениям, где в совокупности находятся полтора десятка жильцов. На проблемных точках сейчас идёт подсыпка дорожного полотна и ведётся круглосуточное дежурство.
Дополнительную остроту ситуации придают сведения из надзорного ведомства. В областной прокуратуре дали понять, что после ревизии готовности к половодью двадцать четыре руководителя муниципальных образований получили представления. Причиной тому стали выявленные недочёты в организации необходимых защитных мероприятий и дефицит финансирования, направленного на предотвращение возможных бедствий.
Ранее сообщалось, что в Новосибирскую область придёт паводок максимального уровня.