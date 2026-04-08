В Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности на фоне тревожных прогнозов по весеннему разливу рек

Накануне подписания бумаги руководитель регионального главка спасательного ведомства Виктор Орлов поделился с представителями СМИ неутешительными расчётами. С его слов следовало, что негативная динамика по паводку станет заметной в течение семи ближайших суток. За предыдущую неделю диспетчерские службы приняли почти две сотни обращений от граждан, рассчитывающих на помощь в осушении придомовых наделов. Спасатели насчитали четырнадцать участков, где вода уже вышла на проезжую часть или подтопила низины, причём высота слоя местами доходит до тридцати сантиметров. В Тогучинском районе из-за переливов временно пропала возможность проезда к четырём частным строениям, где в совокупности находятся полтора десятка жильцов. На проблемных точках сейчас идёт подсыпка дорожного полотна и ведётся круглосуточное дежурство.