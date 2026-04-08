Премьер Шариф: прекращение огня между Ираном и США вступает в силу немедленно

«Я рад сообщить, что Исламская республика Иран и США вместе со своими союзниками согласились на немедленное прекращение огня, в том числе в Ливане и повсюду, [оно] вступает в силу немедленно», — написал премьер в соцсети Х.
8 апреля хозяин Белого дома Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Президент США уточнил, что соглашение с исламской республикой должно быть двусторонним.
По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран разблокирует Ормузский пролив на две недели после заключения перемирия.