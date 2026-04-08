Премьер Шариф: прекращение огня между Ираном и США вступает в силу немедленно

Пакистанский премьер отметил, что временное прекращение огня между США и Ираном должно действовать «в Ливане и повсюду».

Источник: Комсомольская правда

Временное прекращение огня, согласованное Ираном и США, должно действовать «в Ливане и повсюду». Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Он также отметил, что между Ираном и США достигнуто соглашение о прекращении огня, которое «вступает в силу немедленно».

«Я рад сообщить, что Исламская республика Иран и США вместе со своими союзниками согласились на немедленное прекращение огня, в том числе в Ливане и повсюду, [оно] вступает в силу немедленно», — написал премьер в соцсети Х.

8 апреля хозяин Белого дома Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Президент США уточнил, что соглашение с исламской республикой должно быть двусторонним.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран разблокирует Ормузский пролив на две недели после заключения перемирия.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
