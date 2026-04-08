Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном турнире претенденток-2026

7 апреля на Турнире претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию 8-го тура против представительницы Индии Вайшали Рамешбабу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла вничью — ½:½. Благодаря этому Асаубаева суммарно набрала 3,5 балла. На ее счету одна победа, пять ничьих и два поражения.

Всего участницы сыграют 14 туров по круговой системе с классическим контролем времени — 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Каждая претендентка встретится с каждой соперницей дважды — белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира.

Призовой фонд турнира — 300 000 евро. Это первый раз, когда Казахстан представлен в Турнире претенденток на шахматную «корону».

Ранее мы писали, что казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал третьим на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан).