Хабаровской сироте дадут бесплатную квартиру в добавок к купленной ипотечной

Оплачивать её жилищный кредит власти не будут.

Источник: Хабаровский край сегодня

По решению суда сироте из Бикина бесплатно дадут квартиру в добавок к купленной ипотечной, но оплачивать ее жилищный кредит не будут, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В 2016 году жительница была включена в список на предоставление Министерством ЖКХ жилого помещения специализированного жилищного фонда. В 2019 году она купила в ипотеку квартиру площадью 23,4 квадратных метров, а в 2025 году обратилась в Министерство социальной защиты за выплатой для полного погашения кредита. После этого ее исключили из списка на получение бесплатного жилья, так как она уже купила квартиру, а в выплате отказали. Затем жительница обратилась в прокуратуру, которая подала в суд иск о восстановлении ее в списке нуждающихся и выплате ее ипотеки.

— Центральный районный суд возложил на Министерство социальной защиты Хабаровского края обязанность восстановить жительницу в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда. Требование о возложении обязанностей на ответчика произвести выплату удовлетворению не подлежит, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

