Хабаровской сироте дадут бесплатную квартиру в добавок к купленной ипотечной

В 2016 году жительница была включена в список на предоставление Министерством ЖКХ жилого помещения специализированного жилищного фонда. В 2019 году она купила в ипотеку квартиру площадью 23,4 квадратных метров, а в 2025 году обратилась в Министерство социальной защиты за выплатой для полного погашения кредита. После этого ее исключили из списка на получение бесплатного жилья, так как она уже купила квартиру, а в выплате отказали. Затем жительница обратилась в прокуратуру, которая подала в суд иск о восстановлении ее в списке нуждающихся и выплате ее ипотеки.