Необычные профессии, которые начали набирать популярность в этом году в Хабаровском крае

В 2026 году интерес к необычным и неожиданным профессиям на рынке труда заметно растет — причем как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей. Речь уже не только о единичных нишевых вакансиях, а о более заметном сегменте найма, который все активнее проявляет себя в разных сферах, сообщает пресс-служба платформы Авито Работа (16+).
«По данным Авито Работы, в первом квартале 2026 года в Хабаровском каре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее выраженный рост соискательской активности был зафиксирован у графического дизайнера (+89%) со средними зарплатными ожиданиями на уровне 51 429 ₽/мес и мастера ногтевого сервиса (+53%, 55 714 ₽/мес). Важно помнить, что на средний уровень заработка влияет много фактор, поэтому фактический доход может варьироваться. Такая динамика показывает, что россияне стали шире смотреть на выбор профессии и все чаще рассматривают для себя не только привычные карьерные треки, но и более прикладные, креативные и сервисные направления», — говорится в сообщении.
Параллельно по всей России работодатели расширяют наем и по профессиям, которые трудно назвать типичными для массового рынка труда. Сильнее всего за год увеличилось количество вакансий для кузнецов (+80%) со средней предлагаемой заработной платой 71 357 ₽/мес, дояров и доярок (+38%, 71 728 ₽/мес), а также грумеров (+31%, 78 333 ₽/мес).
Отдельно стоит отметить рост интереса к профессиям на стыке рынка труда и ИИ. Так, в целом по России за последние три года лидером по числу вакансий среди ИИ-специальностей на Авито Работе стал специалист по обучению нейросетей. Его задача — формировать обучающие примеры, размечать и проверять ответы модели, а также корректировать ее работу, чтобы она точнее соблюдала заданные параметры и эффективнее справлялась с прикладными сценариями. Следом идёт ИИ-редактор — такой специалист занимается текстовыми материалами, готовит данные для обучения и контролирует качество контента, который используется в работе модели.
Такая динамика говорит о том, что рынок труда становится более разнообразным, а спрос — более сегментированным. Бизнесу все чаще нужны специалисты под конкретные задачи, в том числе в digital-среде, сфере услуг, производстве и сельском хозяйстве. Соискатели, в свою очередь, активнее откликаются на вакансии, которые еще несколько лет назад могли казаться нестандартными или неочевидными, но сегодня воспринимаются как реальные возможности для стабильной занятости и дохода.
Таким образом, необычные вакансии сегодня уже нельзя рассматривать только как исключение из общей картины рынка. Во многих случаях это самостоятельные точки роста, которые отражают изменение структуры спроса и более гибкий подход к найму со стороны работодателей.