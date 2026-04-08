Необычные профессии, которые начали набирать популярность в этом году в Хабаровском крае

«По данным Авито Работы, в первом квартале 2026 года в Хабаровском каре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее выраженный рост соискательской активности был зафиксирован у графического дизайнера (+89%) со средними зарплатными ожиданиями на уровне 51 429 ₽/мес и мастера ногтевого сервиса (+53%, 55 714 ₽/мес). Важно помнить, что на средний уровень заработка влияет много фактор, поэтому фактический доход может варьироваться. Такая динамика показывает, что россияне стали шире смотреть на выбор профессии и все чаще рассматривают для себя не только привычные карьерные треки, но и более прикладные, креативные и сервисные направления», — говорится в сообщении.