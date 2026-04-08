Молодой леопард попал на видеокадры на фоне Владивостока

На берегу Амурского залива у полуострова Песчаный фотоловушка национального парка «Земля леопарда» впервые сняла редкого дальневосточного леопарда на фоне Золотого и Русского мостов Владивостока. По данным дирекции нацпарка, на кадрах — самец приблизительно двухлетнего возраста из последнего помёта самки Герды. Зверь сейчас осваивает собственный участок.
Специалисты «Земли леопарда» пояснили, что такие кадры считают важными для мониторинга: они показывают, как животные используют территорию рядом с городом и инфраструктурой.
Леопардеса Герда — одна из самых известных обитательниц охраняемой территории. Её сыну сейчас около двух лет — в этом возрасте леопарды уходят от матери и начинают закрепляться на собственных участках. Именно благодаря этим кадрам специалисты смогли определить пол третьего котёнка из помёта Герды и внести уточнения в базу данных о дальневосточных леопардах. Эти сведения дополнили учёт семейной группы и её структуры.
Сейчас для этого леопарда выбирают имя в рамках программы «Хранители леопарда», участником которой выступает банк ВТБ. По данным нацпарка, голосование за название проходит с 7 по 9 апреля, а итоги намерены подвести 10 апреля в официальных сообществах ВТБ. Жители разных регионов могут проголосовать за один из предложенных вариантов в соцсетях и на связанных с программой событиях.
ВТБ поддерживает «Землю леопарда» с 2023 года и уже носит титул Хранителя леопарда. Под опекой банка находится семейная группа редких кошек: самка Герда, её сын Феникс, дочь Сиерра и молодой самец, для которого сейчас подбирают имя.