Отец Маска рассказал, от чего будет разрушен Нью-Йорк

Крупнейший мегаполис США Нью-Йорк может быть разрушен из-за наплыва мигрантов. Такое развитие событий прогнозирует Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска.
«Очень ужасная идея, а потом, очевидно, всё будет снесено, и довольно скоро там ничего не останется», — сказал Эррол Маск в интервью РИА Новости, речь шла о предоставлении мигрантам возможности переезжать в Нью-Йорк.
Маск-старший выразил обеспокоенность тем, что в Нью-Йорк стремятся мигранты из других регионов США.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с заявлением об антимиграционной политике США. По его словам, нелегалы мешают достижению «американской мечты».
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил войну нелегальным мигрантам. По всей стране проводятся рейды, нелегалы выражают недовольство и выходят на протесты. В частности, в 2025 году Трамп был вынужден отправить Нацгвардию подавлять протесты мигрантов в Лос-Анджелесе.