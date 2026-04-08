В Новосибирской области взяли на контроль ситуацию с паводком

В Новосибирской области в связи с паводком с 1 апреля был введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Ситуация с развитием паводковой обстановки находится на контроле. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
В региональном Минприроды сообщили, что комиссионная проверка завершилась 20 марта, по ее итогам все органы самоуправления признали готовыми к прохождению паводка с некоторыми замечаниями. При необходимости муниципалитетам помощь окажет правительство области.
Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил, что в регионе имеется 698 водооткачивающих устройств разовой помощи, их используют для реагирования на локальные подтопления. Для выявления опасных зон и ледовых заторов используют беспилотники. Они охватывают расстояния до 350 километров.
— В настоящее время критических отметок уровня воды на основных реках не достигнуто. Резкого потепления не прогнозируется, окончательный сход льда и вхождение в режим половодья ожидается во второй или третьей декаде апреля. Ситуация остается под постоянным контролем профильных служб, — добавили в пресс-службе.