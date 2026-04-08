Стало известно, кто примет участие в переговорах между США и Ираном 10 апреля

Раскрыт состав переговорной группы США на 10 апреля. В переговорах США и Ирана в Исламабаде ожидают участия вице-президента США Джея Вэнса, спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера. Об этом информирует CNN, ссылаясь на должностных лиц Белого дома.
Уточняется, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся при участии пакистанских посредников. В программу зарубежной поездки Вэнса, в настоящее время пребывающего в Венгрии, возможно включение Исламабада.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации Ирана и США на переговоры в Исламабад.
8 апреля хозяин Белого дома Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Также президент США заявил о выполнении всех целей в войне против Ирана. Первый раунд переговоров США и Ирана пройдет 10 апреля в Исламабаде.