Стало известно, кто примет участие в переговорах между США и Ираном 10 апреля

8 апреля хозяин Белого дома Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Также президент США заявил о выполнении всех целей в войне против Ирана. Первый раунд переговоров США и Ирана пройдет 10 апреля в Исламабаде.