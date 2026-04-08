Комсомольчанку, которая держит 15 собак, оштрафовали за шум и вонь

В Комсомольске-на-Амуре жительница одной из многоэтажек на 9 этаже держит большое количество собак, из-за чего соседи вынуждены терпеть постоянный лай и сильный аммиачный запах. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
В октябре 2025 года один из жильцов дома через Госуслуги пожаловался на постоянный шум и отвратительный смрад из соседней квартиры. При проверке выяснилось, что женщина действительно содержит 15 собак разных пород. Лай разносится с утра до позднего вечера, а в подъезде стоит тяжёлый аммиачный запах.
Раньше её уже привлекали к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Однако это не помогло. За повторное нарушение административная комиссия снова оштрафовала женщину.
Центральный районный суд оставил постановление комиссии в силе. Не согласившись с решением, женщина подала жалобу в Хабаровский краевой суд. Она утверждала, что собак у неё всего 11, запаха нет, а соседи якобы наговаривают.
Краевой суд внимательно проверил все материалы дела. Судья установил, что запах действительно сильный и стойкий — это подтвердили не только соседи, но и люди, которые приезжали с проверкой. Виновность женщины сомнений не вызывает.
В итоге Хабаровский краевой суд оставил предыдущие решения без изменений. Постановление о привлечении к административной ответственности вступило в законную силу.