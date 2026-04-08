Режиссёр Михалков осудил изъятие скота в Новосибирской области

Острой проблеме он посвятил выпуск своей авторской программы.

В очередном выпуске программы «БесогонТВ» Никита Михалков высказался по поводу ситуации в Новосибирской области, где с марта у фермеров массово отбирают и уничтожают скот. Режиссёр проводит исторические параллели и задаётся вопросом о том, как власти общаются с населением.

Михалков сравнивает происходящее с событиями двадцатых-тридцатых годов, когда проводилась коллективизация, изымалось имущество, забивались коровы, отбирался хлеб, вспыхивали крестьянские бунты и применялись репрессии.

Особое внимание режиссёр уделяет эпизоду, в котором местный министр сельского хозяйства убегает от женщины, пытающейся выяснить причины изъятия её коров. Михалков считает, что человек, доведённый до отчаяния и не понимающий, почему у него забирают источник существования, «может взяться за оружие и вилы».

Михалков задаётся вопросом: «Как можно не разговаривать с людьми?».

Он также цитирует слова президента России о том, что главное качество руководителя — «уметь чувствовать боль другого человека как свою собственную». Режиссёр подчёркивает, что этим качеством должны обладать не только главы государства, но и все, кому доверена власть на местах.

Татьяна Картавых