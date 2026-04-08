В Чумикане пройдёт фестиваль русской кухни

В ближайшую субботу в Чумикане на базе социально-культурного центра состоится фестиваль русской кухни «Вкусы России». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», его посвятят в том числе предстоящему празднику светлого Христова Воскресенья.
Для гостей мероприятия накроют столы, на которых будут традиционные русские блюда — пирожки, пельмени, блины, оладьи, вареники, сборная мясная солянка, щи, компоты и кисели.
Поскольку на следующий день будет праздноваться пасха, местная жительница Елена Панькова обещает приготовить постные блюда и расскажет о том, как правильно и важно соблюдать пост.
— Мы не просто накормим людей досыта. Можно будет не только отведать традиционную русскую кухню, которая, как известно, славится своей щедростью и разнообразием, но и узнать об ее истории, значении в жизни русского человека и тонкостях приготовления, — рассказала специалист МБУК «МСКЦ» Инна Крохмалюк.
Праздник обещает быть не только вкусным, но и веселым. Для жителей Чумикана приготовили и развлекательную программу с традиционными хороводами и частушками.