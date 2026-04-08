Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чумикане пройдёт фестиваль русской кухни

Северяне узнают о секретах настоящей солянки и пирогов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В ближайшую субботу в Чумикане на базе социально-культурного центра состоится фестиваль русской кухни «Вкусы России». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», его посвятят в том числе предстоящему празднику светлого Христова Воскресенья.

Для гостей мероприятия накроют столы, на которых будут традиционные русские блюда — пирожки, пельмени, блины, оладьи, вареники, сборная мясная солянка, щи, компоты и кисели.

Поскольку на следующий день будет праздноваться пасха, местная жительница Елена Панькова обещает приготовить постные блюда и расскажет о том, как правильно и важно соблюдать пост.

— Мы не просто накормим людей досыта. Можно будет не только отведать традиционную русскую кухню, которая, как известно, славится своей щедростью и разнообразием, но и узнать об ее истории, значении в жизни русского человека и тонкостях приготовления, — рассказала специалист МБУК «МСКЦ» Инна Крохмалюк.

Праздник обещает быть не только вкусным, но и веселым. Для жителей Чумикана приготовили и развлекательную программу с традиционными хороводами и частушками.