Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана: Ормузский пролив будет открыт в течение двух недель

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт в течение двух недель на время перемирия с Соединёнными Штатами.

Источник: Аргументы и факты

«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с Вооружёнными силами Ирана и с учётом технических ограничений», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

Трамп отметил, что США получили от Ирана предложение из десяти пунктов. В частности, иранская сторона гарантирует безопасность судоходства в Ормузском проливе. По словам Трампа, Соединённые Штаты достигли всех целей военной операции против Ирана.

В Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что иранская сторона одержала победу, и пообещали ответить с полной силой «при малейшей ошибке» США.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и иранская сторона за две недели подготовят окончательный вариант договорённости.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

