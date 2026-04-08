МИД Ирана: Ормузский пролив будет открыт в течение двух недель

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт в течение двух недель на время перемирия.
«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с Вооружёнными силами Ирана и с учётом технических ограничений», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.
Трамп отметил, что США получили от Ирана предложение из десяти пунктов. В частности, иранская сторона гарантирует безопасность судоходства в Ормузском проливе. По словам Трампа, Соединённые Штаты достигли всех целей военной операции против Ирана.
В Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что иранская сторона одержала победу, и пообещали ответить с полной силой «при малейшей ошибке» США.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и иранская сторона за две недели подготовят окончательный вариант договорённости.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.