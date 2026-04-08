«Авито»: самую высокую зарплату в креативной сфере предлагали парикмахерам

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Профессия парикмахера стала лидером по уровню средних предлагаемых зарплат в креативной сфере за первый квартал 2026 года. Это следует из исследования «Авито Работы», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Так, по данным платформы за I квартал 2026 года лидером по средним зарплатным предложениям в креативной сфере стала профессия парикмахера. Этим специалистам предлагали в среднем 78 697 рублей в месяц, что на 35% выше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
На втором месте среди высокооплачиваемых профессий оказалась вакансия ювелира, в среднем кандидатам предлагали 75 797 рублей в месяц (+23% за год).
Замыкает тройку лидеров профессия реставратора, где средний доход специалистов составил 74 414 рубля в месяц, что на 34% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В исследовании уточняется, что фактический доход может заметно варьироваться в зависимости от количества заказов, уровня квалификации, опыта работы и формата занятости.