В Красноярске отметили Благовещение крестным ходом

Так, митрополит Красноярский и Ачинский Никита по окончании Божественной литургии в Благовещенском женском монастыре возглавил крестный ход вокруг обители. В шествии приняли участие духовенство и прихожане, а после его завершения они выпустили в небо белых голубей в честь праздника.