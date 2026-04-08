В Красноярске отметили Благовещение крестным ходом

7 апреля православные красноярцы отметили Благовещение Пресвятой Богородицы — на праздник в храмах прошли торжественные службы и крестный ход.

Так, митрополит Красноярский и Ачинский Никита по окончании Божественной литургии в Благовещенском женском монастыре возглавил крестный ход вокруг обители. В шествии приняли участие духовенство и прихожане, а после его завершения они выпустили в небо белых голубей в честь праздника.

Напомним, в предстоящее воскресенье, 12 апреля, православные верующие отметят Пасху.

