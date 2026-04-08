Иран заявил о победе над США: Совбез прокомментировал слава Трампа о перемирии

Совбез Ирана объявил о победе над США после слов Трампа о перемирии.

Источник: Комсомольская правда

В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о перемирии Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе в войне против США. Там уточнили, что Вашингтон принял предложение иранской стороны из 10 пунктов.

«Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов», — передает слова Совбеза гостелерадиокомпания Ирана.

Иранский совбез утверждает, что США пошли на беспрецедентные уступки. Среди них — Тегеран получает контроль над Ормузским проливом, компенсацию, отмену санкций, право на обогащение урана, а также добивается вывода всех американских войск из региона Ближнего Востока.

В Иране также пригрозили ответить всей силой при «малейшей ошибке» США во время перемирия.

8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Первый раунд переговоров между США и Ираном намечен на 10 апреля и пройдет в Исламабаде.

