Иран заявил о победе над США: Совбез прокомментировал слава Трампа о перемирии

«Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов», — передает слова Совбеза гостелерадиокомпания Ирана.
Иранский совбез утверждает, что США пошли на беспрецедентные уступки. Среди них — Тегеран получает контроль над Ормузским проливом, компенсацию, отмену санкций, право на обогащение урана, а также добивается вывода всех американских войск из региона Ближнего Востока.
В Иране также пригрозили ответить всей силой при «малейшей ошибке» США во время перемирия.
8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Первый раунд переговоров между США и Ираном намечен на 10 апреля и пройдет в Исламабаде.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.