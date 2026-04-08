Украл ради подарка: полиция нашла спрятанный в багажнике мопед во Владивостоке

На улице Луговой Владивостока мужчина похитил чужой мотобайк. Двухколесный транспорт принадлежал 20-летнему парню. Сотрудники уголовного розыска оперативно отыскали похитителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Владелец оставил свою Honda Dio без присмотра, а вернувшись, не обнаружил ее на месте. Задержанный приехал туда на машине, докатил чужой байк до своего авто, погрузил его в багажник и скрылся. Однако далеко уйти не получилось — личность и местонахождение подозреваемого быстро установили.