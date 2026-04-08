Красноярские хирурги провели операцию пациентке с редким синдромом Уилки. В мировой литературе описано всего около пятисот таких случаев заболевания. Пациентка — женщина 49 лет — долгое время из-за болей не могла нормально питаться, сильно похудела.
Помочь ей взялись врачи хирургического отделения № 3 Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им. И. С. Берзона. Они выбрали современный щадящий метод — модифицированную технологию Стронга в сочетании со скелетерованием и изменением угла артерии. Это позволило снизить травматичность и сохранить естественную анатомию.
Как сообщили в региональном минздраве, операция длилась три часа. И уже на третьи сутки женщина смогла самостоятельно поесть, не испытывая боли. А домой ее выписали уже на десятые сутки. Результат превзошел ожидания. Полученный опыт медики будут расширять на других пациентах.