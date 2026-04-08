Жители шести муниципалитетов Приморья выйдут на Пасхальный крестный ход

В день Светлой Пасхи в шести муниципалитетах Приморья будет организован крестный ход.

Источник: Агентство «Москва»

Пасхальный крестный ход в Приморском крае

12 апреля священники, прихожане и все желающие примут участие в Пасхальных шествиях по центральным улицам Уссурийска и Владивостока, Арсеньева и Дальнегорска, Кавалерово и Чугуевки.

Расписание:

  1. Арсеньев — в 12:00.

    • Впервые в городе пройдет Пасхальный крестный ход.

    • Колонна начнет движение от кафедрального Благовещенского собора по улице Жуковского до площади дома культуры «Прогресс».

  2. Дальнегорск — в 12:00.

    • Православные пройдут пасхальным шествием по бульвару Полины Осипенко от дома № 2а до дома № 45.

    • Завершится крестный ход в сквере «Звезда».

  3. Кавалерово — в 12:00.

    • Торжественное церковное шествие начнется у кафе «Кавалерово» и завершится у храма Блаженной Ксении Петербургской в парке культуры и отдыха.

  4. Чугуевка — в 12:00.

    • Верующие пройдут от храма Николая Чудотворца по улице 50 лет Октября (мимо здания администрации), затем по улице Комсомольской и с возвращением в храм.

  5. Уссурийск — в 12:00.

    • Пасхальный крестный ход пройдет по центральным улицам города — от храма Покрова Пресвятой Богородицы до храма Святителя Николая Чудотворца.

  6. Владивосток — в 14:00.

    • Священники, прихожане, жители и гости города пройдут от Покровского кафедрального собора до Спасо-Преображенского собора.

Все жители Приморья приглашаются присоединиться к светлому празднику, продемонстрировать соборность и народное единство, а также прикоснуться к пасхальной радости.

