Жители шести муниципалитетов Приморья выйдут на Пасхальный крестный ход

Пасхальный крестный ход в Приморском крае
12 апреля священники, прихожане и все желающие примут участие в Пасхальных шествиях по центральным улицам Уссурийска и Владивостока, Арсеньева и Дальнегорска, Кавалерово и Чугуевки.
Расписание:
Арсеньев — в 12:00.
Впервые в городе пройдет Пасхальный крестный ход.
Колонна начнет движение от кафедрального Благовещенского собора по улице Жуковского до площади дома культуры «Прогресс».
Дальнегорск — в 12:00.
Православные пройдут пасхальным шествием по бульвару Полины Осипенко от дома № 2а до дома № 45.
Завершится крестный ход в сквере «Звезда».
Кавалерово — в 12:00.
Торжественное церковное шествие начнется у кафе «Кавалерово» и завершится у храма Блаженной Ксении Петербургской в парке культуры и отдыха.
Чугуевка — в 12:00.
Верующие пройдут от храма Николая Чудотворца по улице 50 лет Октября (мимо здания администрации), затем по улице Комсомольской и с возвращением в храм.
Уссурийск — в 12:00.
Пасхальный крестный ход пройдет по центральным улицам города — от храма Покрова Пресвятой Богородицы до храма Святителя Николая Чудотворца.
Владивосток — в 14:00.
Священники, прихожане, жители и гости города пройдут от Покровского кафедрального собора до Спасо-Преображенского собора.
Все жители Приморья приглашаются присоединиться к светлому празднику, продемонстрировать соборность и народное единство, а также прикоснуться к пасхальной радости.